Anna und die Liebe
Folge 40: Date mit Cinderella
23 Min.Ab 12
Anna erkennt, dass Katja sie in der Hand hat. Um zu verhindern, dass sich ihre Schwester bei einem Blind Date mit Jonas als "Cinderella" ausgibt, muss Anna vor Katja am vereinbarten Treffpunkt mit Jonas erscheinen ...
