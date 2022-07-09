Der Realität ins Auge blickenJetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 41: Der Realität ins Auge blicken
24 Min.Folge vom 09.07.2022Ab 12
Nach dem katastrophalen Blind Date mit Jonas beschließt Anna, ihr Onlineprofil zu löschen und den heimlichen Kontakt zu ihm abzubrechen. Jonas, der noch immer nicht die Identität von "Cinderella" kennt, ist niedergeschlagen, denn er vermisst den Austausch mit der sympathischen Chatfreundin, der er so viel mehr zu sagen hatte als Katja ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen