Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 43vom 19.07.2024
Folge 43: Abgekupfert

23 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

Nur ein Zufall verhindert, dass Jonas Anna als "Cinderella" erkennt. Frustriert lässt er von der Suche ab und Anna stürzt sich noch mehr in ihre Arbeit, um sich von ihren Gefühlen zu ihm abzulenken. Bei einer Fotoproduktion mit Jannick beweist sie, dass sie in der Werbebranche erfolgreich sein kann und wirft durch seine Hilfe kurzzeitig sogar ihre Schüchternheit über Bord.

SAT.1
