Anna und die Liebe

Zur Seite stehen

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 19.07.2024
Folge 44: Zur Seite stehen

24 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

Jannick erweist sich Anna gegenüber als Gentleman und nimmt die Schuld an dem E-Mail-Desaster auf sich. Anna weiß nicht, wie sie Jannick dafür danken soll, doch er besteht auf diesen Freundschaftsdienst, denn er mag Anna sehr. Auf den Fotos des gemeinsamen Straßen-Shootings entdeckt Anna plötzlich wieder ihren unbekannten Retter ...

SAT.1
