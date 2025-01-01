Anna und die Liebe
Folge 47: Episode 47
23 Min.Ab 12
Anna nimmt jeden Strohhalm, um etwas über den tatsächlichen Verbleib ihres Vaters herauszufinden. Deshalb geht sie auf Gerrits absurde Forderung ein, etwas zu unternehmen, um Jonas wieder mit Katja zu versöhnen. Denn nur so kommt Gerrit wieder an Informationen. Auch Katja versucht weiter, sich wieder anzunähern und will Jonas mit Lars eifersüchtig machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen