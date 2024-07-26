Anna und die Liebe
Folge 49: Beziehungen festigen
23 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Jannick gibt vor Jonas zu, dass er Anna sehr mag, und auch Jonas erkennt, dass sie ein ungewöhnlicher Mensch ist. Um Jannick in seiner Unbeholfenheit unter die Arme zu greifen beschließt er, dem Glück etwas nachzuhelfen. Durch ein Missverständnis glaubt Anna allerdings, dass Jonas sich mit ihr treffen möchte, und bereitet sich voller Vorfreude auf ein Treffen vor ...
