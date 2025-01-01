Anna und die Liebe
Folge 50: Heirat
24 Min.Ab 12
Anna ist mit dem Überraschungsdate mit Jannick völlig überfordert und will Jonas nie wieder unter die Augen treten. Auch Jannick verbittet sich eine Einmischung in seine Liebesangelegenheiten, denn die Situation war vor allem für ihn unglaublich peinlich. Außerdem glaubt er durch ein dummes Missverständnis, dass Anna schon in einen anderen verliebt ist ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen