Anna und die Liebe
Folge 52: Fälschungen
23 Min.Ab 12
Geschockt erwischt Anna Ulrich in ihrem Wohnzimmer. Ist er ein Dieb, der sie nur benutzt hat, um alles auszuspionieren? Er kann nichts zu seiner Entschuldigung vorbringen und flüchtet eilig. Susanne gegenüber verschweigt Anna zunächst den Vorfall, aber es beschäftigt sie ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
