Anna und die Liebe
Folge 58: Halbwahrheiten
23 Min.Ab 12
Anna ist erstaunt und erleichtert, dass Jonas nicht sauer auf sie ist, nachdem sie ihm die wahre Geschichte über die vertauschte Marktforschung gebeichtet hat. Das neuerdings gute Verhältnis zwischen Jonas und Anna scheint weiterhin ungetrübt - bis er von ihr verlangt, Gerrit eine Falle zu stellen und ihn zu einem Geständnis zu bringen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen