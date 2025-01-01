Anna und die Liebe
Folge 64: Wechsel zur Konkurrenz
23 Min.Ab 12
Anna hat ihr Bewerbungsgespräch erfolgreich hinter sich. Frank Doyle bietet ihr an, sofort bei ihm anzufangen und setzt den Vertrag auf. Anna ist hin- und hergerissen, beschließt dann aber das Angebot anzunehmen und wird auch von Paloma darin bestärkt. In ihrer Euphorie lädt sie Jannick zum Abendessen ein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen