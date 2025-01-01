Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 64
Folge 64: Wechsel zur Konkurrenz

23 Min.Ab 12

Anna hat ihr Bewerbungsgespräch erfolgreich hinter sich. Frank Doyle bietet ihr an, sofort bei ihm anzufangen und setzt den Vertrag auf. Anna ist hin- und hergerissen, beschließt dann aber das Angebot anzunehmen und wird auch von Paloma darin bestärkt. In ihrer Euphorie lädt sie Jannick zum Abendessen ein ...

