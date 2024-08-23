Anna und die Liebe
Folge 68: Ahnungslos
23 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Anna schämt sich, dass sie vor Jonas die Beziehung zu Jannick verleugnet hat. Doch der Versuch, sich bei Jannick zu entschuldigen, scheitert, als er ihr sagt, dass sie eigentlich Jonas liebt. Auch Jonas, der sich bei Jannick entschuldigt, da er sich wieder in seine Privatsphäre eingemischt hat, wird von ihm reserviert abgeblockt. Anna will sich mit ihm versöhnen und beschließt ernst zu machen.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
