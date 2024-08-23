Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Ohnmächtig

SAT.1Staffel 1Folge 69vom 23.08.2024
Folge 69: Ohnmächtig

24 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12

Erschrocken über Jonas' plötzliches Auftauchen, fällt Anna diesmal die richtige Entscheidung und bekennt sich zu Jannick und ihrer Beziehung. Jonas möchte das junge Glück nicht weiter stören und erzählt später Katja voller Freude von den beiden. Die gönnt ihrer Stiefschwester natürlich nicht das kleinste Glück, spielt Jonas aber vor, dass sie sich auch freue.

