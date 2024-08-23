Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 70vom 23.08.2024
23 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12

Anna ist hin- und hergerissen vor Sorge um Jannick und vor Ärger über ihre Mutter, die mit ihrer extravaganten Essenskreation seinen Zustand verursacht hat. Jannick wird verarztet und bleibt über Nacht bei Anna. Am nächsten Morgen wird er der Familie vorgestellt und muss provozierende Fragen von Armin über sich ergehen lassen.

