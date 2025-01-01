Anna und die Liebe
Folge 71: Im Rausch
24 Min.Ab 12
Entschlossen trifft Anna die Entscheidung, sich ab jetzt komplett auf Jannick zu konzentrieren und Jonas aus dem Weg zu gehen. Der wiederum fängt an, sich mit Katja zu langweilen, da sich ihre Beziehung nicht über das Sexuelle hinaus entwickelt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen