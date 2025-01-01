Anna und die Liebe
Folge 72: Eifersüchteleien
23 Min.Ab 12
Anna kann dem geplanten Spieleabend mit Jonas nicht entkommen. Zu allem Überfluss schlägt er vor, dass er und Anna ein Team im "Charade"-Spiel bilden. Zum Leidwesen der eifersüchtigen Katja funktioniert das Anna-Jonas-Team prächtig. Katja versucht daraufhin, Jonas mit Jannick eifersüchtig zu machen und wird ihm gegenüber anzüglich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen