Anna und die Liebe

Im falschen Glauben

SAT.1Staffel 1Folge 73
Folge 73: Im falschen Glauben

23 Min.Ab 12

Katja lässt alle weiter in dem Glauben, dass Jannick heimlich Nacktfotos von ihr gemacht hat und Jonas und Anna sind gleichermaßen entsetzt. Im Gegensatz zu Jonas glaubt Anna an Jannicks Unschuld und verflucht ihre Schwester für diese Intrige. Aber Jonas ist nicht davon zu überzeugen, dass Katja selbst dahinter steckt.

