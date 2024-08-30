Anna und die Liebe
Folge 73: Im falschen Glauben
23 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Katja lässt alle weiter in dem Glauben, dass Jannick heimlich Nacktfotos von ihr gemacht hat und Jonas und Anna sind gleichermaßen entsetzt. Im Gegensatz zu Jonas glaubt Anna an Jannicks Unschuld und verflucht ihre Schwester für diese Intrige. Aber Jonas ist nicht davon zu überzeugen, dass Katja selbst dahinter steckt.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen