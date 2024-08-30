Anna und die Liebe
Folge 75: In Gefahr
23 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
Sprachlos steht Anna bei der Präsentation vor dem Kunden. Jannick vergisst für den Moment, dass er jetzt für die Konkurrenz arbeitet und steht ihr zur Seite. Sie schafft es tatsächlich, den Pitch zu gewinnen - Jonas ist begeistert und überträgt ihr noch mehr Verantwortung.
