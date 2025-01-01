Anna und die Liebe
Folge 79: Sich selbst am nächsten
Anna bleibt standhaft und Katja somit nichts anderes übrig, als Jannick von der Schuld freizusprechen. Doch wie sie so ist, schafft sie es wieder, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen: Sie präsentiert kurzerhand einen Praktikanten, der vorgibt, die Bilder geschossen zu haben. Jonas und Jannick versöhnen sich und freuen sich, dass alles geklärt ist ...
Anna und die Liebe
