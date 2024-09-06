Unerwünschte NebenwirkungenJetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 82: Unerwünschte Nebenwirkungen
23 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Anna versucht, ihre Gefühle für Jonas zu verdrängen. Sie liebt Jannick und will sich wieder ganz und gar auf die Beziehung mit ihm konzentrieren, aber Annas Glück ist Katja ein Dorn im Auge. Als sie von Jannick auf einem Shooting zurechtgewiesen wird, sinnt sie auf Rache ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen