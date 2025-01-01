Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Weihnachtliche Schlagzeilen

SAT.1Staffel 1Folge 85
Weihnachtliche Schlagzeilen

Weihnachtliche Schlagzeilen

Anna und die Liebe

Folge 85: Weihnachtliche Schlagzeilen

23 Min.Ab 12

Anna und Jonas stehen im Blitzlichtgewitter des Journalisten, der eine Story für die Yellowpress wittert: Jonas Broda und seine neue Freundin! Zu Annas Erstaunen spielt Jonas das Spiel auch noch amüsiert mit, bis plötzlich Katja dazukommt. Anna ist völlig verwirrt und ihre Gefühle für Jonas kommen wieder hoch. Erst der Kuss, dann das Foto, gibt es doch noch Hoffnung für ihre Liebe?

