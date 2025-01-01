Anna und die Liebe
Folge 85: Weihnachtliche Schlagzeilen
23 Min.Ab 12
Anna und Jonas stehen im Blitzlichtgewitter des Journalisten, der eine Story für die Yellowpress wittert: Jonas Broda und seine neue Freundin! Zu Annas Erstaunen spielt Jonas das Spiel auch noch amüsiert mit, bis plötzlich Katja dazukommt. Anna ist völlig verwirrt und ihre Gefühle für Jonas kommen wieder hoch. Erst der Kuss, dann das Foto, gibt es doch noch Hoffnung für ihre Liebe?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen