Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Unternehmen Schüchternheit

SAT.1Staffel 1Folge 92
Unternehmen Schüchternheit

Unternehmen SchüchternheitJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 92: Unternehmen Schüchternheit

23 Min.Ab 12

Jonas erkennt, dass Anna trotz ihrer Kreativität eine Gefahr für die Agentur ist. Wenn sie ihr Problem nicht in den Griff bekommt, kann er sie nicht länger halten. Unabhängig davon weiß Anna selbst am besten, dass sich etwas grundlegend ändern muss. Allein in ihrem Zimmer beginnt sie mit Hilfe von Fach- und Hörbüchern ein Selbstbewusstseinstraining ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen