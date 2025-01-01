Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Gut gemeint

SAT.1Staffel 1Folge 94
Gut gemeint

Anna und die Liebe

Folge 94: Gut gemeint

23 Min.Ab 12

Anna ist verblüfft: Trotz ihrer schonungslosen Wahrheit über die Verlobung von Jonas und Katja gibt sich Jonas versöhnlich und will sie in ihren Fortschritten weiter unterstützen. Katja ist von seiner Gleichgültigkeit brüskiert und klagt Natascha ihr Leid. Die wiederum erkennt ihre Chance und hetzt die beiden Schwestern, gemeinsam mit Gerrit, mit einer Lüge weiter gegeneinander auf ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

