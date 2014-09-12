Anna und die Liebe
Folge 96: Ganz in weiß
23 Min.Folge vom 12.09.2014Ab 12
Für Anna ist der Heiratsantrag von Jonas an Katja wie eine heilsame Ohrfeige. Sie erkennt, dass sie einem unerfüllbaren Traum hinterhergejagt ist und sie ihren eigenen Weg gehen muss. Anna besinnt sich auf den Menschen, der immer zu ihr gehalten hat und der sie aufrichtig liebt - sie entscheidet sich vollen Herzens für Jannick ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
