Anna und die Liebe
Folge 97: Die Wa(h)re Hochzeit
24 Min.Ab 12
Anna hat zu Jonas ein professionelles Verhältnis und während sie sich um das Hochzeitskleid und Ringe kümmert, entwirft sie zugleich mit ihm eine neue Kampagnenidee für ein bekanntes Modelabel. Anna ist so in ihr eigenes Hochzeitsthema verliebt, dass sie auch in der Werbekampagne eine Hochzeitsfeier erzählen will ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen