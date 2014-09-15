Anna und die Liebe
Folge 98: Arbeit und Liebe
23 Min.Folge vom 15.09.2014Ab 12
Jannick gesteht Anna, dass er schon einmal verheiratet war. Anna ist im ersten Moment geschockt, aber dann doch von seiner Ehrlichkeit angetan. Umso mehr regt sich bei ihr das schlechte Gewissen, dass sie ihm ebenso ehrlich gestehen sollte, dass sie in Jonas verliebt war ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
