Sonnenschein mit vereinzelten RegenschauernJetzt kostenlos streamen
Appare Ranman
Folge 1: Sonnenschein mit vereinzelten Regenschauern
23 Min.Ab 6
Der Samurai Kosame Isshiki wird damit beauftragt, den skurrilen Erfinder Appare Sorano im Auge zu behalten. Als dieser jedoch die Flucht ergreift, finden sich die beiden durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle schließlich auf Appares Schiff, mitten auf dem Meer, wieder. Ein Rettungsboot setzt die mittellosen Seefahrer schlussendlich in Los Angeles ab.
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Polyband Medien GmbH