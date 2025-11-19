Zum Inhalt springenBarrierefrei
Appare Ranman

Staffel 1Folge 3
Folge 3: Das Duell

23 Min.Ab 12

Kosame und Appare machen Bekanntschaft mit dem Indianer Hototo, als sie diesen mit vereinten Kräften aus einer Schlägerei retten. Um ihm wieder auf die Beine zu helfen, bringen die beiden den Jungen in ihr Versteck - eine Lagerhalle am Hafen. Als jedoch ein weiterer Rennfahrer in Los Angeles eintrifft und die Unterkunft der beiden Japaner für sich beansprucht, will Appare um ebendiese wetten.

