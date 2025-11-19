Appare Ranman
Folge 5: Das Schlangen-Tattoo
23 Min.Ab 12
Am Abend vor dem Rennen treffen alle Teilnehmer im Zuge einer Veranstaltung aufeinander. Unter ihnen ist auch Xialin, die sofort Kosames Aufmerksamkeit erregt. Im Laufe der Veranstaltung soll außerdem entschieden werden, welches Auto wann starten darf. Hototo, der sich mittlerweile zum Team Appare zählt, macht derweil eine furchtbare Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Appare Ranman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH