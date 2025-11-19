Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Appare Ranman

Das wird schon schiefgehen

Polyband MedienStaffel 1Folge 4
Das wird schon schiefgehen

Das wird schon schiefgehenJetzt kostenlos streamen

Appare Ranman

Folge 4: Das wird schon schiefgehen

23 Min.Ab 6

Xialian will unbedingt am tansamerikanischen Wild Race teilnehmen. Doch zuvor muss sie ihrem Chef beweisen, dass sie dieses Rennen auch gewinnen könnte. Ihr Vorgesetzter stellt ihr ein kaputtes Auto zur Verfügung, mit dem sie sich gegen den besten Fahrer ihres Teams messen soll. Wissenschaftler Appare hat eine Idee, wie sie das Auto auf Vordermann bringen können. Und dann wäre da noch ihr Konkurrent David, der bereit ist, Xialian mit allen Mitteln von der Straße abzudrängen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Appare Ranman
Polyband Medien
Appare Ranman

Appare Ranman

Alle 1 Staffeln und Folgen