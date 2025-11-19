Appare Ranman
Folge 4: Das wird schon schiefgehen
23 Min.Ab 6
Xialian will unbedingt am tansamerikanischen Wild Race teilnehmen. Doch zuvor muss sie ihrem Chef beweisen, dass sie dieses Rennen auch gewinnen könnte. Ihr Vorgesetzter stellt ihr ein kaputtes Auto zur Verfügung, mit dem sie sich gegen den besten Fahrer ihres Teams messen soll. Wissenschaftler Appare hat eine Idee, wie sie das Auto auf Vordermann bringen können. Und dann wäre da noch ihr Konkurrent David, der bereit ist, Xialian mit allen Mitteln von der Straße abzudrängen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Appare Ranman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Polyband Medien GmbH