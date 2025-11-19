Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 13: Auf zu neuen Ufern

23 Min.Ab 12

Appare, Kosame und die anderen Rennfahrer schaffen es, zu Gil vorzudringen. Doch dieser offenbart ihnen, dass Sofia sich bereits in einem Zug in Richtung Chicago befindet - der ungebremst geradewegs auf den Bahnhof zusteuert ...

