Appare Ranman - Staffel 1, Folge 11
Folge 11: Pechschwarze Nacht

23 Min. Ab 12

Das Rennen gerät immer mehr aus seinen Fugen: Gil verletzt Kosame schwer, sodass dieser schließlich bewusstlos ins Krankenhaus gebracht werden muss. Appare ist hingegen wild entschlossen, Sofia mit vereinten Kräften aus Gils Fängen zu befreien und das Wild Race doch noch zu Ende zu bringen!

