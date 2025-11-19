Appare Ranman
Folge 11: Pechschwarze Nacht
23 Min.Ab 12
Das Rennen gerät immer mehr aus seinen Fugen: Gil verletzt Kosame schwer, sodass dieser schließlich bewusstlos ins Krankenhaus gebracht werden muss. Appare ist hingegen wild entschlossen, Sofia mit vereinten Kräften aus Gils Fängen zu befreien und das Wild Race doch noch zu Ende zu bringen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Appare Ranman
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Polyband Medien GmbH