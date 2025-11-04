Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 3: Ufos auf dem Mars
42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Auf den Philippinen fürchten sich die Menschen vor der Kreatur Aswang. Sind die letzten Sichtungen des übernatürlichen Wesens ernst zu nehmen? Und: In den Wäldern von Kanada soll ein riesiger Wolf sein Unwesen treiben.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC