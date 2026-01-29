Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auftragskiller gesucht

Familiendrama

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 04.02.2026
Familiendrama

FamiliendramaJetzt kostenlos streamen

Auftragskiller gesucht

Folge 10: Familiendrama

41 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Der Mord an einer Mutter wandert zu den Akten, da die Beweislage nicht ausreicht, um ihn zu lösen. Als jedoch Jahre später ein neuer Ermittler auf den Fall gesetzt wird, vermutet er einen Auftragsmord und bringt einen Verdächtigen zu Tage.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auftragskiller gesucht
SAT.1 GOLD
Auftragskiller gesucht

Auftragskiller gesucht

Alle 1 Staffeln und Folgen