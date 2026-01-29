Auftragskiller gesucht
Folge 10: Familiendrama
41 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Der Mord an einer Mutter wandert zu den Akten, da die Beweislage nicht ausreicht, um ihn zu lösen. Als jedoch Jahre später ein neuer Ermittler auf den Fall gesetzt wird, vermutet er einen Auftragsmord und bringt einen Verdächtigen zu Tage.
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
Enthält Produktplatzierungen