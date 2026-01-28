Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 9vom 03.02.2026
Folge 9: Vendetta

41 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Ein skrupelloser Verbrecher plant einen mörderischen Rachezug gegen die Männer, die ihn hinter Gitter brachten: den Richter und den Staatsanwalt. Mit allen Mitteln versuchen die Ermittler, dem Kriminellen das Handwerk zu legen.

