Auftragskiller gesucht
Folge 9: Vendetta
41 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Ein skrupelloser Verbrecher plant einen mörderischen Rachezug gegen die Männer, die ihn hinter Gitter brachten: den Richter und den Staatsanwalt. Mit allen Mitteln versuchen die Ermittler, dem Kriminellen das Handwerk zu legen.
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
