Kayla und Morton

FremantleStaffel 9Folge 10vom 19.07.2025
Folge 10: Kayla und Morton

43 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 6

Unter den Kindern, die sich auf die Baywatch-Strandolympiade vorbereiten, ist auch die zwölfjährige, taube Kayla. Als ihr Vater Gavin verreisen muss, nimmt Alex das Mädchen bei sich auf. Zur gleichen Zeit gastiert der Gaukler Crane mit seinem Orang-Utan Morton in der Gegend. Als Crane betrunken Auto fährt und einen Unfall hat, entkommt Morton. Jessie und Cody locken das Tier wieder zurück, doch kurz darauf reißt Kayla zusammen mit dem Affen aus ...

Fremantle
