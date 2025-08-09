Australien ruft - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Folge 16: Australien ruft - Teil 1
42 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12
Jake erfährt, dass ihm seine kürzlich verstorbene Ex-Frau in Australien einen Sohn namens Terry hinterlassen hat, von dessen Existenz er keine Ahnung hatte. Mitch überzeugt ihn davon, dass er sich seinen Vaterpflichten stellen muss. Die ganze Baywatch-Crew begleitet Jake auf den fünften Kontinent - nicht nur, um ihm den Rücken zu stärken, sondern auch, um mit den australischen Kollegen einen Rettungsschwimmer-Wettkampf auszutragen ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited