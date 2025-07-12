Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerwünschte Hilfe

FremantleStaffel 9Folge 8vom 12.07.2025
Folge 8: Unerwünschte Hilfe

43 Min.Folge vom 12.07.2025Ab 12

Den ganzen Tag über drückt sich ein Junge namens Tanner in der Nähe von Mitchs Turm herum. Gegen Abend taucht Alex mit dem Vater des Jungen auf, der den kleinen Tanner schlägt und vom Strand zerrt. Zu Mitchs Überraschung nimmt Tanner später am Junior-Rettungsschwimmer-Training teil, weigert sich aber beharrlich, sein T-Shirt auszuziehen. Trotzdem entdeckt Mitch die Striemen auf Tanners Rücken. Alex und er schalten das Jugendamt ein ...

Fremantle
