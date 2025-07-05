Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Gefahr in der Brandungszone

FremantleStaffel 9Folge 6vom 05.07.2025
Gefahr in der Brandungszone

Gefahr in der BrandungszoneJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 6: Gefahr in der Brandungszone

43 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 12

Trotz Aprils Warnung stürzt sich der Tourist Vic in die Fluten. Plötzlich reißen ihn die starken Wellen unter Wasser. Alle Versuche, ihn zu bergen, scheitern ... Unter den Häftlingen des Work Camps, die für die Strandsäuberung eingesetzt werden, ist auch Jessies alter Kumpel Deke. Er schafft es, seinen Aufsehern zu entwischen und verabredet sich mit Jessie, um sich mit ihr gemeinsam nach Mexiko abzusetzen. Zu spät merkt er, dass Jessie ihn der Polizei ausliefern will ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Fremantle
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen