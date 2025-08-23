Die Wellen schlagen hochJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 20: Die Wellen schlagen hoch
43 Min.Folge vom 23.08.2025Ab 12
Als Manny einen Jungen aus dem Meer retten will, schleudert ihn eine große Welle gegen einen Pfeiler. Im Krankenhaus erwartet die Rettungsschwimmer eine erschütternde Nachricht: Manny hat sich eine irreparable Rückenmarksverletzung zugezogen und bleibt möglicherweise gelähmt ... Neely erhebt schwere Anschuldigungen gegen Mitch, behauptet sogar, er hätte sie geschlagen. Doch als sie sogar Alex in ihre bösartigen Intrigen einbezieht, hat sie den Bogen eindeutig überspannt ...
