Beyblade Metal Fusion
Folge 11: Sturz eines Tyrannen
22 Min.Ab 6
Gingka, Kenta und Sora kommen in eine Stadt, in der es Kindern verboten ist, in ihrem Stadion zu kämpfen. Es ist nämlich von Busujima besetzt. Gingka, Kenta und Sora versuchen, das Stadion für die Kinder zurückzuerobern.
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo