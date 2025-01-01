Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beyblade Metal Fusion

Sturz eines Tyrannen

FilmRiseStaffel 3Folge 11
Sturz eines Tyrannen

Sturz eines TyrannenJetzt kostenlos streamen

Beyblade Metal Fusion

Folge 11: Sturz eines Tyrannen

22 Min.Ab 6

Gingka, Kenta und Sora kommen in eine Stadt, in der es Kindern verboten ist, in ihrem Stadion zu kämpfen. Es ist nämlich von Busujima besetzt. Gingka, Kenta und Sora versuchen, das Stadion für die Kinder zurückzuerobern.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Beyblade Metal Fusion
FilmRise
Beyblade Metal Fusion

Beyblade Metal Fusion

Alle 3 Staffeln und Folgen