Ein neuer Special Move

Staffel 3Folge 8
Folge 8: Ein neuer Special Move

22 Min.Ab 6

In einem Turnier stellt sich der Blader Teru als großer Fan von Gingka heraus, denn Gingko war seine Inspiration, Blader zu werden. Wegen einer Verletzung musste Teru seine Tanzkarriere beenden und im Krankenhaus sah er Gingko im Fernsehen.

