Beyblade Metal Fusion
Folge 4: Die verzauberten Fische
22 Min.Ab 6
Gingka und die Gang treffen sich auf einem Turnier wieder. Die Atmosphäre erscheint ihnen mysteriös, denn es gibt einen Blader, der Vorhersagen über die Zukunft treffen kann. Sein Name ist Ryutaro und er unterliegt beim Kampf gegen Gingka.
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo