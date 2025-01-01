Beyblade Metal Fusion
Folge 13: Phoenix stößt auf Pegasus
22 Min.Ab 6
Phönix besiegt Tsubasa und fordert dann Gingka zum Kampf auf. Wenn Gingka gewinnt, bekommt er seine verlorenen Punkte zurück. Falls er verliert, bedeutet das sein Aus als Blader. Jeder, sogar Kyoya, sichert Gingka in dem Kampf seine Unterstützung zu.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyblade Metal Fusion
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo