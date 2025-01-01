Beyblade Metal Fusion
Folge 7: Der Schwur des Phönix
22 Min.Ab 6
Das Turnier ist vorbei und jeder der Gang geht wieder seiner Wege. Tetsuya klaut Gingkas Bey-Pointer. Phönix, ein neuer mysteriöser Blader, rettet das Gerät, allerdings knüpft er an die Rückgabe eine Forderung an Gingka.
Beyblade Metal Fusion
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo