Beyblade Metal Fusion
Folge 6: Stürmischer Battle Royal
22 Min.Ab 6
Doji ordnet an, dass die Finalisten Gingka, Kenta, Kyoya, Yu, Tsubasa und Hyoma gleichzeitig in einem Kampf gegeneinander antreten mit dem Ziel, Tsubasa und Yu zu beobachten, wie sie kooperieren, aber ihr gegenseitiger Hass steht ihnen im Weg.
Genre:Anime, Kinder, Fantasie
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo