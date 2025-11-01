Bezaubernde Jeannie
Folge 1: Eine Jeannie aus der Flasche
25 Min.
Nach einer Reise in den Weltraum landet Tonys Raumkapsel im Pazifik. Auf einem kleinen Eiland befreit er eine bezaubernde Blondine namens Jeannie aus ihrer Flasche. Sie teilt ihm mit, dass sie nun seine ergebene Sklavin ist. Tony ist besorgt - schließlich ist er mit Melissa verlobt, der Tochter seines vorgesetzten Generals. Er versucht, die zauberhafte Jeannie auf der Insel zurückzulassen, doch die ist schlauer. Von nun an wird sie Tonys Leben gründlich auf den Kopf stellen.
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland