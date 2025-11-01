Bezaubernde Jeannie
Folge 12: Rogers große Liebe
25 Min.
Als Diane Rodney, eine alte Freundin Tonys, wieder in der Stadt auftaucht, nimmt Jeannie aus Verärgerung eine Einladung Rogers zum Dinner an. Vor dem Date gibt Tony Roger noch Ratschläge in Sachen Frauen - ohne zu ahnen, dass es sich bei Rogers Date um Jeannie handelt. Der Abend endet damit, dass Tony Diane durch die ganze Stadt schleppt, um Jeannie und Roger zu finden. Schließlich bittet Tony Jeannie, nach Hause zu kommen. Doch Jeannie will lieber Rogers Plattensammlung hören.
Weitere Folgen in Staffel 1
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland