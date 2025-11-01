Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Hochzeitsreise entfällt

Sony PicturesStaffel 1Folge 4
Hochzeitsreise entfällt

Hochzeitsreise entfälltJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 4: Hochzeitsreise entfällt

25 Min.

Tony steckt in der Klemme: Er soll Melissa heiraten, die Tochter eines Generals - und Jeannie möchte mit auf die Hochzeitsreise nach Europa. Bei einem gemeinsamen Essen verwandelt sie sich deshalb in den chinesischen Koch Keito, und auf diesen kulinarischen Magier will Melissa auch auf der Reise nicht verzichten. Tatsächlich aber wollen weder Tony noch Jeannie, dass diese Hochzeit überhaupt stattfindet. Und so denkt sich Jeannie ein kleines Zauberkunststückchen aus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen