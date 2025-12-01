Bezaubernde Jeannie
Folge 5: Kein Stolz der Kompanie
25 Min.
Weil Tonys hübsche Sekretärin Mitglied der Army ist, will sich Jeannie ebenfalls rekrutieren lassen. Obwohl sie ihr Geburtsdatum mit 2000 vor Christus angibt, bekommt sie einen Einberufungsbefehl. Nach der Grundausbildung landet sie nicht in Tonys Büro, sondern wird in ein Lazarett geschickt. Ihre Anwesenheit dort gleicht einer Naturkatastrophe. Anschließend fährt sie einen Jeep gegen eine Hauswand. Nun hilft nur noch "Blinzeln", um Tonys Sekretärin werden zu können.
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
